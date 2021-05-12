В Тюмени ищут юриста на зарплату в 600 тысяч рублей

Сотни тысяч в Тюменской области также готовы платить фармацевтам и швеям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одной из компаний Тюмени требуется юрист, которому готовы платить до 600 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в базе регионального Центра занятости населения. Также высокие зарплаты в Тюменской области предлагают фармацевтам и швеям.

«Требуется юрист. Заработная плата — от 40 до 600 тысяч рублей. ООО „Налоговый советник“, Тюмень», — такая вакансия размещена в базе регионального Центра занятости населения. За сотни тысяч рублей специалисту нужно будет мониторить изменения в законах, готовить документы и справки, вести учет и решать юридические проблемы клиентов компании.

Также высокие зарплаты в Тюменской области предлагают, к примеру, фармацевтам. До 260 000 рублей готовы платить сотруднику ООО «Гармония» (торговлям медикаментами). Рабочее место располагается в селе Казанском.

До двухсот тысяч рублей готовы ежемесячно выплачивать швее. Щедрое предложение разместила компания по пошиву форменной одежды «Анадэль». Сотруднику нужно уметь шить и быть ответственным. Образования в девять классов достаточно.

Также на сайте Центра занятости Тюменской области сообщается о вакансиях, на которые массово требуются специалисты. Так, в Тюмени компании «Мостострой-11» нужно сразу сто плиточников, в АО «Тандер» — столько же продавцов. Компания по обработке древесины нуждается в сотне станочников. Работать им предлагают в поселке Голышманово.

Ранее URA.RU писало, что работодателям Тюменской области не хватает сотрудников. По данным HeadHunter, число вакансий стремительно растет, а количество соискателей за год уменьшилось в два раза.