«Голос» ответил на сообщения об американских серверах движения

Впервые голосование проходит в течение нескольких дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Местоположение серверов сайта движения «Голос» не влияет на его работу. Об этом URA.RU заявил сопредседатель «Голоса» Роман Удот. При этом активист не смог ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение, что сервера их сайта находятся в США.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что из 1350 сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции, размещенных на сайте «Голоса», 92% являются фейками. По его словам, руководитель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщал, что не всегда может удалить эту информацию, так как сервер сайта движения находится в США.

Агентству не удалось оперативно получить комментарий Мельконьянца — он не ответил на звонки и сообщения. При этом сопредседатель «Голоса» Роман Удот в разговоре с корреспондентом URA.RU не смог ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение.

«Никто не знает, где ваша электронная почта находится. Все распределено и рассредоточено — никакой роли [где находится сервер] это не играет. Так устроен современный мир, что нет смысла знать, где физически находится [сервер]. Мы знаем, что мы функциональны: модераторы оперативно размещают информацию, перепроверяют ее, убирают, если она не соответствует действительности. Мы открыты всем. Если поступила жалоба на [избирательную] комиссию, а комиссия дает свою точку зрения, то мы ее отражаем». По словам Удота, у движения нет никаких технических проблем с тем, чтобы при необходимости удалить любое сообщение с сайта.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. 1 июля проходит финальный день голосования. По данным на 14:00 часов московского времени, явка на голосование составила 59,60%.

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