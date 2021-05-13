В Кургане перекрыли три улицы

Движение на улицах ограничили из-за гидравлических испытаний (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перекрыли участки трех улиц. Еще один участок планируется закрыть на непродолжительное время. Об этом на своем сайте сообщили представители Курганской генерирующей компании.

«Будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. М. Горького от ул. Блюхера до ул. Орлова с 10:00 часов 14.05.2021 до 24:00 часов 27.05.2021 года, <…> по ул. М. Горького от ул. Кравченко до ул. Аргентовского с 10:00 часов 14.05.2021 до 24:00 часов 27.05.2021 года», — рассказали в пресс-службе компании. Ограничение движения связано с гидравлическими испытаниями.

С 22:00 15 мая до 06:00 часов 16 мая будет перекрыт участок ул. Мостостроителей (от ул. Мостостроителей, 1 до ул. 3 микрорайон, 9д). 13 мая был перекрыт участок ул. Советской (от ул. Красина до ул. Кирова). Там движение закрыто до 25 мая.

13 мая в Кургане перекрыли участок улицы Станционной. Тогда ограничение движение было связано с коммунальной аварией.