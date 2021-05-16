Украинский политолог назвала возможных кандидатов в президенты РФ

Конкуренцию Владимиру Путину на президентских выборах в 2024 году может составить бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Таким мнением поделилась украинский политтехнолог Анне Быкова.
«Судя по информации из открытых источников, от „Единой России“ президентскую амбицию уже выразил бывший министр экономического развития Максим Орешкин», — передает издание «Шарий.net». Также Быкова отметила, что подобные планы уже озвучивали директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», бывший кандидат в президенты Павел Грудинин и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Политтехнолог также вспомнила публикации китайских СМИ о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров является возможным преемником Владимира Путина на посту президента России. А также не исключила, что второй раз принять участие в президентской гонке может Ксения Собчак. Быкова отметила, что еще в феврале 2018 года журналистка говорила, что пойдет на следующие выборы в 2024 году.
Ранее автор крупного политического telegram-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин высказал мнение, что одним из кандидатов в преемники Владимира Путина на посту президента России в 2024 году является глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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