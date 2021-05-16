Губернатор Александр Моор ввел новое ограничение для тюменцев

Чтобы люди не провоцировали пожары, въезды в леса перекроют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Поводом для нового ограничения стала критическая ситуация с лесными пожарами и несознательность некоторых граждан.

«В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности. Постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы», — цитирует губернатора Александра Моора пресс-служба правительства Тюменской области.

Сегодня глава региона провел заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. На нем было озвучено, что сейчас в Тюменской области действует 23 природных пожара на площади более 18 тысяч гектаров. Основные очаги сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района. Для их локализации потребуется два-три дня.

Ранее из-за лесных пожаров в Тюменской области ввели режим ЧС. В период его действия гражданам нельзя посещать леса, включая базы отдыха в лесной местности.