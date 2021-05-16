16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Губернатор Александр Моор ввел новое ограничение для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , проезд закрыт, перекрытие дороги, движение запрещено
Чтобы люди не провоцировали пожары, въезды в леса перекроют Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Поводом для нового ограничения стала критическая ситуация с лесными пожарами и несознательность некоторых граждан.

«В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности. Постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы», — цитирует губернатора Александра Моора пресс-служба правительства Тюменской области.

Сегодня глава региона провел заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. На нем было озвучено, что сейчас в Тюменской области действует 23 природных пожара на площади более 18 тысяч гектаров. Основные очаги сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района. Для их локализации потребуется два-три дня.

Ранее из-за лесных пожаров в Тюменской области ввели режим ЧС. В период его действия гражданам нельзя посещать леса, включая базы отдыха в лесной местности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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