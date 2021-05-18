Силовики закончили расследовать дело отца Сергия

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, православие, христианство, схиигумен сергий
Отец Сергий находится в СИЗО с конца 2020 года Фото:
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Дело отца Сергия

В Москве завершилось предварительное следствие в отношении духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова). В его деле остались обвинения по трем уголовным статьям. Об этом URA.RU рассказал адвокат бывшего схимонаха Павел Бабиков.

«Расследование преступлений, вменяемых Сергию, закончилось. Обвинение остается то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела», — сообщил Бабиков. Сергия обвиняют в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. По словам адвоката, дело Сергия занимает несколько десятков томов.

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Источник URA.RU, знакомый с деталями следствия, заявил, что на следующей неделе суд продлит Сергию срок меры пресечения. «Романов останется под стражей, под домашний арест его не отпустят», — поделился собеседник агентства. Комментируя эти сведения, Бабиков не исключил, что срок содержания в СИЗО может быть продлен.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви — суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов.

14 апреля силовики провели заключительный штурм Среднеуральского женского монастыря. В результате все насельники покинули территорию обители. Незадолго до этого Свердловский арбитраж разрешил судебным приставам войти на территорию монастыря, на постройки которого претендует Екатеринбургская епархия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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