В Кремле заявили, что внимательно следят за выпускниками кадровых конкурсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании президиума Генсовета «Единой России» 19 мая будет назначена дата съезда по выдвижению кандидатов в Госдуму. Как сообщил URA.RU источник в партии, в списки ЕР могут попасть 21 из 28 победителей кремлевских кадровых конкурсов. Все они участвуют в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов и, по данным закрытой аналитики, имеют максимальные шансы на победу.

На съезде ЕР планируется выдвинуть победителей предварительного голосования (праймериз), которое партия проводит с 24 по 30 мая. Особенностью нынешних праймериз стало участие в них финалистов кадровых конкурсов, которые проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей»: «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика».

21 победитель кадровых конкурсов Кремля, по данным закрытой аналитики, имеют большие шансы на победу в праймериз ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Победители первого конкурса с помощью наставников федерального уровня делают административную карьеру. Например, шестеро стали заместителями министров России, двое — губернаторами (Дмитрий Артюхов на Ямале и Василий Орлов в Амурской области).

Конкурс «Лидеры России. Политика» пока прошел только однажды — в 2020 году, победили 49 человек. Многие из них уже получили кадровые предложения. Так, политтехнолог Дмитрий Гусев стал руководителем Центрального аппарата «Справедливой России — За правду». Андрей Рюмин в феврале возглавил ПАО «Россети». Виктор Хмарин назначен гендиректором ПАО «Русгидро». Еще 28 победителей выдвинулись на праймериз ЕР.

Конкурсы «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» стали кадровым лифтом для амбициозных и активных людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдер URA.RU в партии отмечает, что анализ ситуации в округах показывает, что на победу в праймериз и на выборах максимальные шансы имеют 20 победителей «Лидеров России. Политика»: Мария Воропаева (Еврейская АО), Иван Луцкан (Якутия), Наталья Каптелинина (Красноярский край), Михаил Киселев (Томская область), Олег Матвейчев (Кузбасс), Луиза Носкова (Тюменская область), Маргарита Лянге и Олег Гарин (Удмуртия), Игорь Кастюкевич (Воронежская область), Екатерина Харченко (Курская область), Сергей Рыбальченко (Вологодская область), Эльвира Аиткулова (Башкирия), Юлия Оглоблина (Мордовия), Артем Метелев, Светлана Разворотнева, Евгений Нифантьев и Татьяна Буцкая (все — Москва), Артем Кирьянов (Новгородская область), Екатерина Стенякина (Ростовская область), Алексей Волоцков (Волгоградская область). Среди фаворитов также победитель «Лидеров России—2018» Владимир Самокиш из Томска.

Для Сергея Рыбальченко участие в конкурсах и праймериз — возможность донести до самого верха проблемы семьи и детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Рыбальченко заявил URA.RU, что идет в политику, чтобы «донести идеи, направленные на поддержку семей с детьми». «Многие проблемы не могут быть решены, если они не оформлены и не приняты в виде законов», — отметил он. Участница праймериз из Тюменской области Луиза Носкова намерена решать проблемы спорта. «Иногда принимаются безжизненные решения, законы. Мы имеем большую практический опыт и хотим, чтобы он служил людям и нашему спорту», — заверила она.

За выпускниками кадровых конкурсов внимательно следят в Кремле, сообщил URA.RU во время общения с прессой 18 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «„Россия — страна возможностей“ работает в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями администрации президента. Идет постоянный обмен информацией о его выпускниках», — отметил Песков.

В ЕР говорят, что участники кадрового конкурса усилят конкуренцию на праймериз. «Кроме конкуренции, это дает еще и разный подход. Потому что ребята, которые прошли этот замечательный проект [„Лидеры России“], имеют опыт общения с наставниками — состоявшимися политиками. Они дадут более широкую палитру взглядов, более разнообразные методы решения проблем жителей. Праймериз — это конкурс, где конкуренция достигает 15 человек на место. Эти ребята прошли различные конкурсы, получили от них заряд. Я надеюсь, что они этот заряд, живость привнесут на остальных соискателей. С ними и состязаться будет интереснее», — рассказал URA.RU глава оргкомитета по праймериз, сенатор Александр Карелин.

Политолог Дмитрий Орлов считает, что участники конкурсов«укрепят кадровый потенциал ЕР» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Высшего совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов согласился, что участники конкурсов «укрепят кадровый потенциал ЕР», а «возможность стать депутатом Госдумы является мощным стимулом» для них самих. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заметил, что без кадровых конкурсов «партия бы не увидела такое большое количество новых кандидатов на выборах».

ЕР сама заинтересована в компетентных депутатах, уверен руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Все больше вопросов требуют профессиональных дискуссий для принятия системных решений — налоговая политика, жилищное строительство, рынок труда. Люди с опытом работы в этих сферах, с навыками проектной работы, набором реальных кейсов повысят качество законодательной работы», — говорит он.

Алексей Куртов говорит, что для победителей конкурсов праймериз — это еще одна проверка своей состоятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, одна только победа в кремлевском конкурсе не гарантирует дальнейший успех, предостерегает президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Даже победители, чтобы чего-то достичь, обязаны прикладывать усилия и применять свои умения и знания на практике. Праймериз — это только возможность попробовать себя в реальном деле и доказать состоятельность», — резюмировал эксперт.