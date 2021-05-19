В Кургане осудили вандала, сломавшего памятник

Мужчина сломал памятник на Рябковском кладбище (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчину, который украл ограждения с кладбища Кургана и испортил там памятник, приговорили к 440 часам обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жителя села Большое Чаусово признали виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, и повреждении мест захоронения. «Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 440 часов», — рассказали в прокуратуре. На суде мужчина признал свою вину.

Ранее сообщалось, что мужчина украл с Рябковского кладбища 12 металлических ограждений. Также он сломал памятник, находящийся на месте захоронения. Ущерб от порчи имущества составил более 27 тыс. рублей. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД за то, что тот ехал с выключенными фарами. В машине у него нашли похищенные секции. Мужчина на месте признался, что взял их на кладбище.

В начале мая жители Шадринска и Шадринского района жаловались на вандалов, которые разоряют кладбища. С захоронений пропали ограды, цепи, таблички и памятники.