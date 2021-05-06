В Шадринске вандалы разоряют кладбища

По словам пользователей соцсетей, с участков их родственников на кладбищах крадут металлические изделия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске и Шадринском районе с кладбищ пропадают ограды, цепи, таблички и памятники. Об этом местные жители написали в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)».

«Съездили сегодня на кладбище. В шоке — украдена оградка около могилы бабушки и дедушки, сняты цепи. <…> И по соседним могилам прошлись», — написала горожанка. Другие жители города и района в комментариях к посту рассказали, что на участках их родственников срывают таблички с обелисков, крадут ограды, цепи и даже пластиковые вазы.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что с 3 мая в Шадринске было зарегистрировано три заявления, связанных с пропажей оград и других элементов участков кладбищ. По данным фактам проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Жительница села Мыльниково Шадринского района рассказала, что на участке ее родственника украли металлический памятник. «Информация по публикации в соцсетях зарегистрирована. Будет проведена проверка», — прокомментировали данную ситуацию URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Аналогичная ситуация случалась в апреле в Кургане. Там был задержан мужчина, которого обвиняют в порче могильных памятников и краже кладбищенских ограждений. По данным областной прокуратуры, ущерб от порчи имущества составил более 27 тысяч рублей.