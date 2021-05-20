20 мая 2021
19 мая 2021

Губернатор ЯНАО потребовал готовить специалистов для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2019. Первый день международной выставки. Екатеринбург, часы, ботинки, портфель, бизнесмен, рука
Малый бизнес привлекут к обучению молодых специалистов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил руководителям образовательной сферы заняться подготовкой бизнес-специалистов. В регионе нехватка квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Мы должны выпускать таких специалистов, которые соответствуют потребности предприятий и бизнеса. Поэтому поручаю организовать плотное взаимодействие колледжей с предпринимателями. Мы готовы помогать, приобретать для обучения то оборудование, на котором выпускник потом будет работать», — сказал губернатор. Дмитрий Артюхов также добавил, что для всестороннего развития специалистов должны приходить наставники от бизнеса и брать студентов на практику.

Между ямальскими колледжами и крупными предприятиями в сфере ТЭК заключено 178 соглашений о партнерских отношениях, но власти хотят наладить связь и с представителями малого бизнеса. Предприниматели сами выходят с инициативой о более тесном сотрудничестве с учреждениями профессионального образования. «Запрос есть на специалистов не только инженерного и технического профилей, но и сферы услуг», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО самыми востребованными нишами в бизнесе являются автомобильная, строительная, гостинично-ресторанная и туристическая. Эти сферы деятельности имеют наименьшую конкуренцию на рынке труда в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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