Губернатор ЯНАО потребовал готовить специалистов для бизнеса

Малый бизнес привлекут к обучению молодых специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил руководителям образовательной сферы заняться подготовкой бизнес-специалистов. В регионе нехватка квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Мы должны выпускать таких специалистов, которые соответствуют потребности предприятий и бизнеса. Поэтому поручаю организовать плотное взаимодействие колледжей с предпринимателями. Мы готовы помогать, приобретать для обучения то оборудование, на котором выпускник потом будет работать», — сказал губернатор. Дмитрий Артюхов также добавил, что для всестороннего развития специалистов должны приходить наставники от бизнеса и брать студентов на практику.

Между ямальскими колледжами и крупными предприятиями в сфере ТЭК заключено 178 соглашений о партнерских отношениях, но власти хотят наладить связь и с представителями малого бизнеса. Предприниматели сами выходят с инициативой о более тесном сотрудничестве с учреждениями профессионального образования. «Запрос есть на специалистов не только инженерного и технического профилей, но и сферы услуг», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО самыми востребованными нишами в бизнесе являются автомобильная, строительная, гостинично-ресторанная и туристическая. Эти сферы деятельности имеют наименьшую конкуренцию на рынке труда в регионе.