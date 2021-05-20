По одной из опор моста пошла глубокая трещина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск треснула опора моста через реку Аремзянка (Тобольский район Тюменской области). Видео разрушений разместили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

«Тема серьезная! Это необходимо довести до дорожников-федералов! Треснула опора моста через речку Аремзянку, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — такой пост появился в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлена внушительная трещина на опоре моста. По словам местных жителей, через него ежедневно ездят не только тысячи машин, но и школьные автобусы. Расположен мост на трассе Р-404, которую в народе называют «трасса смерти», из-за большого количества ДТП с жертвами.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в «Уралуправтодор», которое обслуживает федеральные трассы. «Дефект лишь визуальный, так называемая металлическая рубашка. На несущую конструкцию влияния не оказывает, безопасности не угрожает. В рамках работ по содержанию мы ее залатаем», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за ремонтов ограничили движение по федеральным трассам. Перекрытия ввели на срок от четырех до восьми месяцев.