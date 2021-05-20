20 мая 2021
19 мая 2021

В Тюменской области разрушается мост на «трассе смерти». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган, набережная, кировский мост, набережная тобола, лето, камыш, река тобол
По одной из опор моста пошла глубокая трещина (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск треснула опора моста через реку Аремзянка (Тобольский район Тюменской области). Видео разрушений разместили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

«Тема серьезная! Это необходимо довести до дорожников-федералов! Треснула опора моста через речку Аремзянку, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — такой пост появился в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлена внушительная трещина на опоре моста. По словам местных жителей, через него ежедневно ездят не только тысячи машин, но и школьные автобусы. Расположен мост на трассе Р-404, которую в народе называют «трасса смерти», из-за большого количества ДТП с жертвами.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в «Уралуправтодор», которое обслуживает федеральные трассы. «Дефект лишь визуальный, так называемая металлическая рубашка. На несущую конструкцию влияния не оказывает, безопасности не угрожает. В рамках работ по содержанию мы ее залатаем», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за ремонтов ограничили движение по федеральным трассам. Перекрытия ввели на срок от четырех до восьми месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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