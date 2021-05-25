25 мая 2021
24 мая 2021

Губернатор Шумков объявил о новых арт-объектах в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
На набережной в центре Кургана планируют установить две скульптуры Фото:

Возле храма на набережной Кургана планируют поставить две новые скульптуры. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал в выпуске влога «Что происходит», опубликованном 26 мая на официальном канале курганского правительства в Youtube.

«По замыслу художников там будет две стелы», — рассказал Шумков. Одна из скульптур будет посвящена основателю Далматовского монастыря Далмату Исетскому. Губернатор добавил, что рядом возможно появится скульптура ангела-хранителя Кургана.

Шумков отметил, что обновленная набережная будет представлять из себя почти четыре километра прямого рекреационного пространства, где можно гулять с близкими людьми. Набережная, по словам губернатора, будет соединена переходом с Центральным парком культуры и отдыха.

В октябре 2020 года на набережной Кургана появилась скульптура коня, которая сначала напугала некоторых жителей. Другие горожане вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. В ноябре недалеко от коня поставили скульптуры саблезубого тигра, медведя, волка и лисы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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