Губернатор Шумков объявил о новых арт-объектах в центре Кургана

На набережной в центре Кургана планируют установить две скульптуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле храма на набережной Кургана планируют поставить две новые скульптуры. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал в выпуске влога «Что происходит», опубликованном 26 мая на официальном канале курганского правительства в Youtube.

«По замыслу художников там будет две стелы», — рассказал Шумков. Одна из скульптур будет посвящена основателю Далматовского монастыря Далмату Исетскому. Губернатор добавил, что рядом возможно появится скульптура ангела-хранителя Кургана.

Шумков отметил, что обновленная набережная будет представлять из себя почти четыре километра прямого рекреационного пространства, где можно гулять с близкими людьми. Набережная, по словам губернатора, будет соединена переходом с Центральным парком культуры и отдыха.

В октябре 2020 года на набережной Кургана появилась скульптура коня, которая сначала напугала некоторых жителей. Другие горожане вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. В ноябре недалеко от коня поставили скульптуры саблезубого тигра, медведя, волка и лисы.