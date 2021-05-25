25 мая 2021

Курганский бизнесмен отправлял грузы в Индию вместо Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Муратов поставлял в Индию цисты артемии (архивное фото) Фото:

Предприниматель из Кургана Владимир Муратов, с которого китайская компания хочет взыскать миллионы рублей за непоставленный товар, отправлял цисты артемии (рачки, добываемые в озерах региона) в Индию. Информацию об экспорте курганской артемии URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Более 13,3 тонн цист артемий сухих, декапсулированных, замороженных, произведенных индивидуальным предпринимателем Муратовым В.К. (село Кетово Кетовского района) отправлены из Курганской области в Индию. С начала года предприниматель уже дважды отправил данный вид продукции в Эквадор и Индию. Предприятие аттестовано на поставку своей продукции в 9 стран и страны Евросоюза», — говорится в сообщении управления.

Китайская компания Ayoma Company Limited судится с Муратовым. Организация в одностороннем порядке расторгла договор на поставку артемии на 815 тысяч долларов, так как не могла дождаться товара в полном объеме. По версии китайской компании, которую возглавляет Дина Ван Нивенхове (имеет ИП с ведением бизнеса в Курганской области), поставки цисты не было.

Арбитражный суд Курганской области частично удовлетворил иск. В решении (размещенном на сайте) говорится, что Муратов должен китайской компании вернуть 660 тысяч долларов США (45 947 880 руб. по курсу ЦБ на день обращения истца в суд). При этом бизнесмен с решением курганского суда не согласился. Он обжалует его в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде Челябинска. Получить комментарии Муратова URA.RU не удалось. Редакция не располагает его номером телефона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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