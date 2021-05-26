Сотрудники ГИБДД регулируют движение вручную Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 58-м километре трассы Тюмень — Омск перекрыли движение из-за смертельного ДТП, в котором погиб житель Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД области.

«26-летний житель Тюмени погиб в ДТП на 58-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе области. Движение на федеральной автодороге частично ограничено», — сообщили в ведомстве. Сейчас инспекторы регулируют поток машин вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме.

По данным инспекторов, автомобиль Lada, за рулем которого был тюменец, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. От удара легковушку отбросило в кювет, грузовик развернуло на трассе.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись несколько грузовиков. Один из водителей погиб.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

От «Лады» практически ничего не осталось Фото: ГИБДД по Тюменской области