26 мая 2021
25 мая 2021

Из-за смертельного ДТП на тюменской трассе перекрыли дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , регулировщик, дпс, гаи, дорожное движение
Сотрудники ГИБДД регулируют движение вручную Фото:

На 58-м километре трассы Тюмень — Омск перекрыли движение из-за смертельного ДТП, в котором погиб житель Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД области.

«26-летний житель Тюмени погиб в ДТП на 58-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе области. Движение на федеральной автодороге частично ограничено», — сообщили в ведомстве. Сейчас инспекторы регулируют поток машин вручную, пропуская транспорт в реверсивном режиме.

По данным инспекторов, автомобиль Lada, за рулем которого был тюменец, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. От удара легковушку отбросило в кювет, грузовик развернуло на трассе.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись несколько грузовиков. Один из водителей погиб.

Фото:
От «Лады» практически ничего не осталось
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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