В Курганской области похолодает до минусовых температур

Заморозки в регионе ожидаются ночью 28 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отдельный районах Курганской области ночью 28 мая температура воздуха опустится до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 28 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — указано в сообщении. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов.

При этом, в прогнозе на сайте ЦГМС, указано, что температура воздуха ночью 28 мая в целом по области опустится до +4 градусов. Днем она поднимется до +29 градусов. По прогнозу синоптиков, 29 мая в регионе потеплеет до +33 градусов.

Заморозки в регионе последний раз ожидались 20 мая. В Курганской области в мае несколько раз наблюдалась аномальная жара. Температура воздуха, по данным синоптиков, поднималась до +37 градусов.