26 мая 2021
25 мая 2021

В Курганской области похолодает до минусовых температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима в Кургане, зима, заморозки, ветви деревьев в снегу, деревья в снегу
Заморозки в регионе ожидаются ночью 28 мая Фото:

В отдельный районах Курганской области ночью 28 мая температура воздуха опустится до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 28 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — указано в сообщении. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов.

При этом, в прогнозе на сайте ЦГМС, указано, что температура воздуха ночью 28 мая в целом по области опустится до +4 градусов. Днем она поднимется до +29 градусов. По прогнозу синоптиков, 29 мая в регионе потеплеет до +33 градусов.

Заморозки в регионе последний раз ожидались 20 мая. В Курганской области в мае несколько раз наблюдалась аномальная жара. Температура воздуха, по данным синоптиков, поднималась до +37 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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