Создатель финансовой пирамиды обманул 157 тюменцев

Обвиняемый получил от тюменцев 61 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени будут судить экс-гендиректора компании ООО «Резана-Финанс», который подозревается в создании финансовой пирамиды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокураты. Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2015 года руководитель компании, зарегистрированной в Пензе, открыл офис в Тюмени. Мужчина развернул активную работу, обещая клиентам 3-4% по ежемесячным вкладам. «Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты заимодавцам за счет средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды», — заключили в прокуратуре.

От действий злоумышленника пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных у них денег составила свыше 61 млн рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что в мае 2018 года фигурант уже был приговорен в Пензе к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за обман местных жителей. Дополнительное обвинение было предъявлено ему в Тюмени в марте 2021 года.