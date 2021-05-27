27 мая 2021

Создатель финансовой пирамиды обманул 157 тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Обвиняемый получил от тюменцев 61 млн рублей Фото:

В Тюмени будут судить экс-гендиректора компании ООО «Резана-Финанс», который подозревается в создании финансовой пирамиды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокураты. Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2015 года руководитель компании, зарегистрированной в Пензе, открыл офис в Тюмени. Мужчина развернул активную работу, обещая клиентам 3-4% по ежемесячным вкладам. «Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты заимодавцам за счет средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды», — заключили в прокуратуре.

От действий злоумышленника пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных у них денег составила свыше 61 млн рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что в мае 2018 года фигурант уже был приговорен в Пензе к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за обман местных жителей. Дополнительное обвинение было предъявлено ему в Тюмени в марте 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...