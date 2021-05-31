Леса вдоль главной трассы ЯНАО восстановят за 15 миллионов

Работы по восстановлению леса, вырубленного при строительстве главной трассы ЯНАО «Салехард-Надым», обойдутся бюджету более чем в 15,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена региональными властями на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по объекту: „Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сургут — Салехард, участок Надым — Салехард, км 1060 — км 1120“ (работы по лесовосстановлению), — говорится в картотеке закупок. — Начальная цена 15 561 248,90 рублей». В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
Согласно требованиям заказчика, к 1 октября 2025 года исполнитель должен будет восстановить лес в Пуровском районе на территории Таркосалинского лесничества. Заявки на участие в торгах будут принимать до 2 июня, сам аукцион назначен на 4 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что трасса Салехард—Надым протяженностью 344 километра, открытая минувшей зимой, с приходом тепла закрылась на ремонт. При этом курирующий дорожное строительство заместитель губернатора Александр Подорога объяснил жителям региона, что намеренно не была заасфальтирована, чтобы можно было «наблюдать за поведением грунтов».
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