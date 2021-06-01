Уральский приборостроительный завод производит аппараты ИВЛ «Авента-М» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор Уральского приборостроительного завода (входит в структуру госкорпорации Ростех) Александр Морозов покинет занимаемый пост. Вместо него назначен новый временный глава предприятия. Решение было принято на заседании совета директоров 31 мая, итоги которого есть в распоряжении URA.RU.

«Прекратить полномочия временного генерального директора АО „УПЗ“ Морозова Александра Александровича 31 мая 2021 года. Образовать временный единоличный исполнительный орган общества. Назначить с 1 июня 2021 года временным гендиректором АО „УПЗ“ Валутова Юрия Михайловича», — говорится в решении.

В открытых источниках сообщается, что Юрий Валутов является гендиректором и владельцем компании «Исеть-Инжиниринг», которая специализируется на оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием. В 2019 и 2020 году компания не получила доходов и прибыли.

Получить оперативный комментарий о причинах смены руководства на предприятии не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен пока не был.

Валутов сменил на посту гендиректора УПЗ Александра Морозова, который был назначен в мае 2020 года. Тот, в свою очередь, сменил на посту руководителя УПЗ Марата Бадгутдинова. Последний занимал должность врио гендиректора 10 дней — с 7 по 17 мая.

Начиная с 1 апреля Уральский приборостроительный завод выполнял госконтракт на поставку 6 711 аппаратов «Авента-М» в больницы регионов России. Сумма контракта — более семи миллиардов рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей), Свердловской (106 штук, 181,5 млн рублей) областей. После поставок данная медтехника загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Росздравнадзор по Свердловской области в результате организовал внеплановую проверку на заводе. По его итогам УПЗ проиграл два суда со свердловским управлением Росздравнадзора. Завод признали виновным в реализации недоброкачественных медицинских изделий и нарушении лицензионных требований.