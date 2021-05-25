Монастырь отца Сергия перешёл в собственность РПЦ

Комплекс зданий Среднеуральского монастыря оценивается в 4 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), который строил бывший схимонах отец Сергий. Решение было принято на заседании суда 26 мая, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Арбитражный суд решил: исковые требования удовлетворить. Признать право собственности Централизованной религиозной организацией „Екатеринбургская епархия“ на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов в Среднеуральске», — сообщила судья Юлия Яковлева. Ранее имущество, оцененное в четыре миллиарда рублей, не было зарегистрировано в законном порядке.

РПЦ просило признать право собственности на 14 религиозных построек Среднеуральского женского монастыря. Епархиальному начальству нужно было признать постройки безопасными, для чего была назначена экспертиза и выселение из монастыря всех монахинь.