В МЧС России оценили ситуацию с тюменскими пожарами

С 11 мая на территории региона действует режим ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ситуация с природными пожарами в Тюменской области стабилизируется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России. С 11 мая на территории региона действует режим ЧС.

«Наибольшее количество очагов и площадей пожаров за прошедшую неделю зафиксировано в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. В Тюменской области обстановка стабилизируется. Авиацией МЧС России в Якутии и Тюменской области проведено более 230 сливов, сброшено свыше 690 тонн воды. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — рассказали в федеральном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на территории Тюменской области действует режим ЧС. Посещение лесов гражданами полностью под запретом. Срок окончания запрета не определен.