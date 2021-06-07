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Тюменский экс-чиновник попался на воровстве миллионов из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего чиновника и бизнесмена будут судить за хищение из бюджета 2,8 млн рублей Фото:

Бывшего сотрудника управы Центрального округа Тюмени и гендиректора коммерческой фирмы осудят за мошенничество с бюджетом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мужчины похитили из бюджета 2,8 млн рублей.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя директора „Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени“ и генерального директора ООО МК „ИНТЭГРА“. Они обвиняются в мошенничестве и хищении 2,8 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным силовиков, в ноябре 2019 года власти и подрядчик заключили контракт на ремонт системы водоотведения в микрорайоне Березняковском. Желая заработать на этом, замдиректора предложил исполнителю завысить объемы работ. В итоге мужчины смогли завладеть более, чем 2,8 млн рублей бюджетных средств. «На имущество обвиняемых и деньги компании наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Руководитель коммерческой организации также обвиняется в отмывании доходов», — уточнили в прокуратуре региона.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором и учредителем компании «ИНТЭГРА» является Владимир Киселев. Связаться с ним не удалось: номера телефонов, указанные в открытых источниках, не отвечают. Что до второго фигуранта, то, согласно картотеке суда, экс-заместителя зовут Александр Половинщиков.

Ранее URA.RU писало, что экс-чиновника из ЯНАО и бизнесмена из Тюмени обвинили в коррупции. Взятка составила порядка полутора миллионов рублей, а сумма похищенных средств — 920 миллионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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