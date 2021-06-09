09 июня 2021

Трехлетний тюменец погиб в Геленджике в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп, орленок
В Геленджике сбили трехлетнего мальчика и его бабушку, которые шли по пешеходному переходу Фото:

Трехлетний житель Тюменской области погиб под колесами автомобиля, находясь на отдыхе в Геленджике. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

«На одном из перекрестков в Геленджике произошло ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, житель Тюменской области. По предварительным данным, 66-летний водитель „Киа“ наехал на пешеходов, переходивших дорогу по переходу. В результате мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу», — рассказали URA.RU в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

В аварии также пострадала 54-летняя женщина (бабушка малыша), тоже жительница Тюменской области. Само ДТП произошло около 14:00 9 июня.

Ранее URA.RU писало, что в ДТП на трассе Тюмень—Омск погиб житель Тюмени. Его машина выехала на встречную полосу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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