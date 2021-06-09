Трехлетний тюменец погиб в Геленджике в ДТП

В Геленджике сбили трехлетнего мальчика и его бабушку, которые шли по пешеходному переходу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трехлетний житель Тюменской области погиб под колесами автомобиля, находясь на отдыхе в Геленджике. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

«На одном из перекрестков в Геленджике произошло ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, житель Тюменской области. По предварительным данным, 66-летний водитель „Киа“ наехал на пешеходов, переходивших дорогу по переходу. В результате мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу», — рассказали URA.RU в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

В аварии также пострадала 54-летняя женщина (бабушка малыша), тоже жительница Тюменской области. Само ДТП произошло около 14:00 9 июня.

Ранее URA.RU писало, что в ДТП на трассе Тюмень—Омск погиб житель Тюмени. Его машина выехала на встречную полосу.