Водитель автобуса, въехавшего в толпу в Лесном, хотел уволиться

Супруга водителя рассказала, что на предприятии запчасти с одного автобуса переставляют на другой Фото: СУ СК по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Водитель автобуса, находившийся за рулем в момент смертельного ДТП в ЗАТО Лесной (Свердловская область), написал заявление об увольнении за несколько дней до трагедии. Последним рабочим днем должно было стать 15 июня. Об этом URA.RU сообщила его супруга Елена Зелева.

«Работал он там около трех месяцев, нашел другое место работы, написал заявление об увольнение, ему сказали отработать две недели, 15-го числа у него должна была быть последняя смена. После выходных ему дали этот автобус, это был его первый рейс [на нем]. На спуске начали отказывать тормоза — вот и все», — рассказала Зелева URA.RU. Она отметила, что семья собиралась уехать из Лесного.

Супруга водителя также отметила, что за время работы в Нижнетуринском АТП муж не жаловался на переработку, но неоднократно рассказывал о неудовлетворительном состоянии техники. «Говорил, что запчасти переставляют с одного автобуса на другой», — уточнила Зелева.

ДТП, в результате которого погибли 6 человек, произошло утром 10 июня. В автобусе находилось несколько десятков человек. После аварии в отношении водителя автобуса возбудили дело, позже мужчину задержали. Администрация города отменила все праздничные и спортивные мероприятия на ближайшие выходные. 12 июня в Лесном должны были праздновать День города.