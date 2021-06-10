Тюменцы больше других россиян устают от работы

76% жителей Тюменской области сталкивались с профессиональным выгоранием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюменской области чаще, чем другие россияне, сталкиваются с выгоранием на работе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. Чаще всего проблема решается сменой работы.

«76% жителей Тюменской области хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию. По доле таких респондентов регион занял первое место в стране. В целом по России показатель составляет 64%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.

Как сообщили аналитики, среди тюменцев решить проблему с выгоранием пытались 87% тех, кто с ней столкнулся. Чаще всего решение было радикальным — люди просто находили другое место работы. Также жителям помогают отпуск, медитация, спорт, общение с психологами.

«9% признали, что им справиться с выгоранием помог алкоголь. К такому способу чаще всего прибегают маркетологи и пиарщики», — уточнили в пресс-службе HeadHunter.

Ранее URA.RU писало, что рынок труда Тюмени впал в кризис. Компании нуждаются в сотрудниках, но желающих работать не хватает.