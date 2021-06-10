10 июня 2021
09 июня 2021

В Кургане определили соперников в борьбе за пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства и администрации города. Курган, администрация города, мэрия, администрация города кургана
На конкурс на пост мэра Кургана заявилось всего два кандидата Фото:

Комиссия по отбору кандидатур на пост главы Кургана завершила прием документов. Желание стать мэром изъявили два человека: врио главы Елена Ситникова и депутат городской думы Роман Сергеечев. 11 июня документов от новых участников конкурса не поступило, сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«Прием документов окончен. Новых заявлений нет», — рассказал URA.RU заместитель председателя конкурсной комиссии, руководитель аппарата Курганской городской думы Михаил Герштанский. Новые кандидаты могут появиться, если окажется, что кто-то направлял документы по почте, но в комиссию они пока не поступили. Но это маловероятно.

Таким образом, на пост главы Кургана претендуют два человека. Ситникову изначально называли одной из вероятных кандидатур на пост мэра. Сергеечев уже участвовал в конкурсе на эту должность в 2019 году. Перед этим он около года руководил департаментом развития городского хозяйства администрации Кургана.

Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором пройдет индивидуальное собеседование с претендентами на пост мэра, назначено на 5 июля. Лица, успешно прошедшие конкурсный отбор, станут участниками следующего этапа — заседания гордумы, на котором депутаты выберут нового мэра.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. Ранее он заявлял, что мэр должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней. А губернатор Курганской области Вадим Шумков называл работу мэра «тяглом». Сейчас обязанности мэра временно исполняет его заместитель Елена Ситникова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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