В больнице Тюмени внедряют технологию для защиты репутации врачей

В тюменской ОКБ №2 для записи разговоров внедрена система «АУРА» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В областной клинической больнице №2 Тюмени внедрили практику аудиозаписи разговоров врачей с пациентами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, для записи и контроля диалогов используется программный комплекс «АУРА», работающий на российской операционной системе «Роса».

«Анализ диалогов пациентов и сотрудников — неотъемлемая часть процессов медицинской организации, необходимая для организации контроля качества оказываемых услуг, уровня удовлетворенности посетителей, защиты сотрудников от инсценировки конфликтов. Аудиозапись приема не раз помогла нам защитить репутацию специалистов: после прослушивания разговора жалобы у пациентов отпадают сами собой», — пояснили URA.RU в пресс-службе департамента.

Модуль системы «АУРА», позволяющий записывать и хранить диалоги, установлен во взрослом приемном отделении ОКБ №2 на рабочих местах врачей, в регистратуре и в процедурных кабинетах. «АУРА» имеет широкий функционал и дает возможность использовать систему не только для записи и хранения диалогов, но и при разборе инцидентов, формировании отчетности и обучении новых сотрудников.

Оснащение больницы специальной аппаратурой ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России» рассчитан до 2024 года. В него входят такие федеральные проекты: «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и «Искусственный интеллект».