Тюменский наряд ГИБДД трижды спас людей от пожара

Тюменских автоинспекторов наградили медалями «За отвагу на пожаре» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский наряд ГИБДД в составе Марата Афлетунова, Каната Алимова и Дмитрия Пяткова трижды спасал людей, попавших в пожар. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Госавтоинспеции. Там уточняется, что последний такой случай произошел в дачном товариществе «Тополя» на трассе Тюмень — Екатеринбург, где из-за взрыва генератора загорелся частный дом.

«Инспекторы ДПС Марат Афлетунов и Канат Алимов, а также старший инспектор Дмитрий Пятков вызвали пожарных, нашли на соседнем участке бочки с водой, ведра и стали заливать огонь. К полицейским присоединились еще несколько человек из соседних домов: они также помогали сбить пламя. К приезду пожарного расчета дом был вне опасности», — указано на официальным сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что это не первый случай, когда этот экипаж ГИБДД спасал тюменцев из пожара. Афлетунов и Алимов до этого дважды выводили людей из горящего дома, за что были награждены медалями МЧС России «За отвагу на пожаре». Пятков имеет медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Такая же награда есть у Афлетунова.