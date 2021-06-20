В ЯНАО упадут части ракетоносителя «Союз-2»

Запуск ракеты состоится 25 июня Фото: пресс-служба Роскосмоса

Части ракеты «Союз-2», которую запустят с космодрома «Плесецк», упадут в Ямальском районе (ЯНАО) 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«25 июня (резервные дни с 26 по 30 июня) 2021 года состоится пуск ракетоносителя „Союз-2“ с космодрома „Плесецк“», — говорится в сообщении на сайте администрации. Отделяющиеся части ракетоносителя упадут между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадаты-Яха. Власти предупреждают жителей, что данные районы объявляются временно опасными и просят ямальцев воздержаться от поездок по указанным территориям с 25 по 30 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале с космодрома «Плесецк» запустили ракету «Союз-2». Отделяющиеся части ракеты упали в ЯНАО между Яр-Сале и Порц-Яхой в безлюдном месте, однако очевидцы успели заснять падение частей на камеру. Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов и жителям ничего не угрожало.