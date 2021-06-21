Евгений Немчинов назначен управляющим курганским отделением Уральского ГУ Центрального банка РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым управляющим отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ назначен Евгений Немчинов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. 22 июня Немчинова представили коллективу и губернатору Вадиму Шумкову.

Евгений Немчинов Фото: cbr.ru

«Немчинов с сегодняшнего дня назначен управляющим», — рассказали в пресс-службе регионального отделения ЦБ. Информацией о встрече с ним Вадим Шумков поделился в своем instagram-аккаунте. «С начальником Уральского ГУ Банка России Рустамом Мардановым и новым управляющим курганским отделением Евгением Немчиновым наметили новые точки соприкосновения по поддержке бизнеса», — написал глава региона.

На сайте ЦБ сообщается, что Немчинов родился в 1971 году в Кургане. Он окончил Курганский машиностроительный институт (1993 год), Челябинскую банковскую школу (1997 год) и Курганский государственный университет (2008 год). В 1993 году устроился ведущим инженером отдела развития электронных технологий ГУ ЦБ РФ по Курганской области. В 2013 году Немчинова назначили заместителем начальника регионального ГУ Банка России.

Должность управляющего Курганским отделением Уральского ГУ ЦБ РФ стала вакантна в марте, сообщало ранее URA.RU. Сергей Завьялов, занимавший ранее этот пост, ушел на пенсию. Обязанности управляющего региональным отделением были временно возложены на Немчинова.

Скрин: Вадим Шумков, instagram