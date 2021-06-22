Мэрию попросили установить в сквере скамейки и урны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в сквере «Семейный», где отдыхают родители с детьми, не установлены скамейки. Об этом местная жительница сообщила на портале «Обратись».

Жительница Кургана попросила власти установить скамейки и урны в сквере, расположенном на пересечении улиц Пушкина и Свердлова. «Мой ребенок в восторге от новой площадки и готов гулять на ней часами. А я не готова ходить за ним без возможности присесть», — написала женщина. Она добавила, что родители в сквере устают во время прогулок и пытаются присесть на любые горизонтальные поверхности: качели, горки и турники.

На обращение ответили представители городской администрации. «Прямой договор с ФКУ УФСИН планируется заключить ориентировочно до 15.07.21 г. После чего начнутся работы по изготовлению и установке [скамеек]», — объяснили представители мэрии.

В сентябре 2020 года жители Кургана заметили, что скверы «Аптекарский» и имени Петра Ершова назвали наоборот. В первом находится скамья «Жар-птица», а второй стоит на месте дома аптекаря. Позже местные власти объяснили, что имя первому скверу присвоили по итогам онлайн-опроса.

Жительница Кургана отметила, что, хотя в сквере нет скамеек, детям он нравится Фото: портал «Обратись».