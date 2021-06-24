Новое уголовное дело возбудили после убийства пермской туристки

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поиски пермской туристки длились несколько дней Фото:

В отношении Алексея Еремеева, который подозревается в убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой на территории Свердловской области, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Органом дознания по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении указанного мужчины по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора)», — отмечено в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что за Еремеевым, который ранее был судим, установили административный надзор на полгода.

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Мужчина был обязан каждый месяц отмечаться в правоохранительных органах по месту жительства и не быть вне места жительства после 20:00. «Однако в период с 19 мая 2021 года по 3 июня 2021 года мужчина […] самовольно оставил место проживания в г. Нижние Серги, не уведомив органы внутренних дел», — пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

О пропаже пермской туристки стало известно в конце мая. Во время поисков стало известно о том, что с банковской карты пропавшей совершались покупки. Подозреваемые были задержаны, а после — найдено тело туристки. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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