Бюджету Кургана дополнительно выделены миллионы рублей

Кургану дали больше денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходная часть казны города Кургана увеличена на сумму 208,3 млн рублей. Поправки в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приняты на очередном заседании Курганской городской думы. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«За счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней доходная часть городской казны увеличена на сумму 208,3 млн рублей», — говорится в релизе администрации Кургана. Деньги предназначены для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

В главный финансовый документ города также внесены уточнения безвозмездных поступлений в рамках программ образования, развития культуры, охраны окружающей среды, профилактики правонарушений, а также повышения безопасности дорожного движения. В бюджет на плановый период 2022 года уточнено финансирование по строительству школы в 12-м микрорайоне Заозерного.

URA.RU ранее писало, что власти Кургана объявили распродажу имущества. Планируют выставить на продажу 20 объектов недвижимого имущества. Его общая стоимость оценена в 13,1 млн рублей.