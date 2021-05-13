Власти Кургана объявили распродажу имущества

Мэрия Кургана выставит на торги 20 объектов недвижимости, принадлежащих муниципалитету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана планируют выставить на продажу 20 объектов недвижимого имущества. Его общая стоимость оценена в 13,1 млн рублей. Постановление администрации города об условиях приватизации имущества опубликовано на сайте муниципалитета.

«Департаменту финансов и имущества администрации города Кургана провести электронный аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества города Кургана согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе. В приложении перечислено два десятка объектов недвижимости, которые будут выставлены на торги.

Самый дорогой лот — административное здание по улице Куйбышева, 141 площадью 756 кв. м вместе с участком в 2,3 тысячи кв. м. Начальная цена — 6,3 млн рублей (с учетом НДС). Стоимость спортивного комплекса в микрорайоне Черемухово площадью 131,8 кв. м (вместе с участком площадью 1,82 тысячи кв. м) оценили почти в 1,07 млн рублей. Также на торги выставлены нежилые здания, помещения в Кургане и гаражи.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2021 года власти Кургана планируют привлечь в городскую казну за счет приватизации почти 9,5 млн рублей. План приватизации включает 24 объекта недвижимости.

В 2020 году в бюджет Кургана поступило более 6,7 млн рублей за счет приватизации муниципального имущества. Но половину объектов, выставленных на торги, продать не удалось. В 2019 году из 38 объектов недвижимости продали только три. В мэрии поясняли, что в план приватизации включены непрофильные и пустующие помещения. Они не пользуются спросом у покупателей в связи с низкой ликвидностью.