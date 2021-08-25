Курганское предприятие оштрафовали за фарш с опасной бактерией

Некачественный фарш обнаружили в одной из школ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе Каргапольского района (Курганская область) был найден фарш с бактерией рода листерия. За это начальника лаборатории ООО «ВИТ», поставлявшего продукцию, оштрафовали. Об этом и нарушении на другом предприятии URA.RU 26 августа сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«20 августа 2021 года по двум делам вынесены постановления и должностные лица предприятий — начальники лабораторий — признаны виновными. На них наложено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей на каждую», — рассказали в пресс-службе.

В мае в школе им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова были отобраны пробы фарша, который поставляло ООО «ВИТ». В одной из них была выявлена бактерия рода листерия, вызывающая заболевание, во время которого поражаются защитные клетки иммунной системы.

На ту же сумму оштрафовали начальника лаборатории АО «Молоко» из Катайска. В марте в детской городской клинической больнице №1 Екатеринбурга взяли пробы молочной продукции данной компании. В твороге масса белка и жира была ниже нормы, а в сметане обнаружили завышенной содержание дрожжей. То же было зафиксировано в пробе сметаны, взятой в мае в Шатровском детском саду №2.

В начале августа стало известно, что в Курганской горбольнице №2 и в психоневрологической больнице неправильно хранили продукты. Ранее появилась информация, что на мясокомбинате в Курганской области изготовили тонны паштета из неизвестного сырья.