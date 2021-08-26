26 августа 2021

Нехватка рабочей силы угрожает бизнесу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, завтрак, кофейня, десерт, кофейня дуо, duo coffee
По этой причине в регионе тяжело развить свое дело Фото:

Бизнесмены ЯНАО отметили серьезную проблему, из-за которой в регионе тяжело развить свое дело — дефицит кадров. Особенно сложно найти персонал в ресторанный бизнес, сообщил URA.RU предприниматель Илья Иванов.

«Развить малое предпринимательство на Ямале сложно, потому что отсутствует рынок рабочей силы. В той же Тюмени, например, в кофейнях, ресторанах, „забегаловках“ работают студенты. У нас этого нет, поскольку нет вузов, а школьники уезжают учиться в другие города и области», — рассказал агентству предприниматель.

Илья Иванов подчеркнул, что на зарплату простого бармена или официанта квартиру в регионе не снять. А ямальцы часто выбирают данную сферу как дополнительный заработок, из-за чего страдает сервис.

Ранее URA.RU сообщало, что выпускников университетов из других областей власти ЯНАО начали вербовать на работу в регионе. На Ямале наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в сфере АПК и студентам гарантируют рабочие места и все необходимые пособия. А самыми востребованными в округе стали специалисты строительных специальностей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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