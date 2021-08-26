26 августа 2021

В Кургане сократилось производство колбасы и муки

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Колбасы. Курган , колбаса, мясные продукты
Колбасные заводы Кургана сократили объемы производства Фото:
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Производство колбасных изделий и муки в Курганской области за семь месяцев 2021 года сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Свердловскстат.

«В январе—июле 2021 года производство колбасных изделий составило 98% (произведено 6665 тонн) к аналогичному периоду 2020 года. Производство пшеничной муки упало на 16% и составило 102 тонны», — указано в таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции по Курганской области».

Наибольшее сокращение в сфере производства пищевых продуктов произошло у круп (-30%). На 20% снизился выпуск кондитерских изделий. Предприятия также сократили производство мяса (-16%) и макаронных изделий (-15%).

URA.RU писало, что в 2020 году в Курганской области предприятия пищевой промышленности произвели меньше пива, хлеба и колбасы, чем в 2019 году. Пива было произведено на 3% меньше. Производство колбасы упало на 1% и составило 10,6 тонн. Производство переработанной рыбы в регионе упало на 6%. Также в Курганской области стали меньше производить хлеба длительного хранения (-2%). При этом хлеба недлительного хранения изготовлено больше на 5% (35,2 тонн).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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