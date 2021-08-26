26 августа 2021

Курганский микрорайон останется в выходной без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
Подачу холодной воды ограничат в Рябково 29 августа Фото:

В курганском микрорайоне Рябково в воскресенье, 29 августа, ограничат подачу холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии по адресу: улица 9 Мая, 97, во всем микрорайоне Рябково 29 августа с 9.00 до 21.00 будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят коммунальные аварии. В городе изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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