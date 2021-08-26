Губернатор Шумков назвал боль Курганской области

По мнению губернатора Вадима Шумкова, боль региона связана с оттоком населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «болью» региона брошенные села, отток людей и деградацию инфраструктуры. Об этом он рассказал во время визита в Щучанский район.

«Мне всегда греет душу, когда я вижу конкретно, знаете, жизнь. И, причем, жизнь на селе. Потому, что большая боль Курганской области — разоренное брошенное село в огромном количестве, уезжающие люди, деградирующая инфраструктура», — отметил Шумков в выпуске блога «Что происходит», опубликованном в соцсетях областного правительства 27 августа.

Губернатор добавил, что испытывает искреннее удовольствие от того, когда люди развиваются. Также Шумков сообщил, что не является сторонником того, когда люди, не сделавшие ничего, «жалуются на что-то, критикуют друг друга».

Ранее глава региона сообщал, что не все проблемы в области можно решить быстро. Он это связал с тем, что для избавления от некоторых из них нужно провести подготовительную работу, которая займет больше года.