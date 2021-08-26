Курганский лицей встретит учеников аварийным крыльцом

Крыльцо корпуса №3 лицея №12 капитально отремонтируют в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы возмущены аварийным состоянием крыльца корпуса лицея №12 в микрорайоне Утяк. Фотографии крыльца, на которых видны сквозные дыры в бетоне, размещены в городских пабликах в соцсети «Вконтакте».

«Хочу поделиться информацией о состоянии крыльца в школе микрорайона Утяк (сейчас лицей 12, корпус 3). Дыры в крыльце — переломанные ноги детей. Писала на сайт „обратись“, на горячую линию губернатора, итог — очередная отписка, что нет средств. Ждем, наверно, когда ЧП случится», — написала Татьяна Смирнягина в группе «Типичный Курган».

В ответ на пост администрация Кургана сообщила, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, которая будет проходить государственную экспертизу достоверности сметной стоимости работ. «Капитальный ремонт центрального крыльца здания МБОУ г. Кургана „Лицей № 12“, по адресу: ст. Утяк, ул. Советская, 41 будет проведен после получения положительной государственной экспертизы сметной стоимости работ в 2022 году. В период подготовки школы к началу учебного года будут проведены работы по текущему ремонту центрального крыльца учреждения», — сообщили в мэрии.

В комментариях горожане возмутились, что за пять дней до начала учебного года работы не начаты. Однако автор поста сообщила, что дыры в школьном крыльце запенили монтажной пеной. «Запенили, видимо, чтобы в глаза не бросалось», — добавила Татьяна Смирнягина.

Взять комментарий у представителей школы оперативно не удалось. На звонки никто не ответил.

Школьное крыльцо в микрорайоне Утяк нуждается в капитальном ремонте фото: группа «Типичный Курган» во «Вконтакте»

Крыльцо корпуса №3 Курганского лицея №12 фото: группа «Типичный Курган» во «Вконтакте»