На месте ДТП в Тюмени работают пожарные, спасатели и медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мосту «Стрела» в Тюмени произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, столкнулись ГАЗель и четыре иномарки, одна из которых загорелась.

«Несколько парней на асфальте лежат. Живые, шевелятся. Там прям каша. Трое лежат, все живы. В машине тоже может кто-то есть еще», — рассказал очевидец крупной аварии в паблике «ЧС. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В тюменском отделении ГИБДД журналисту URA.RU уточнили, что ДТП произошло около 12:30. «Авария произошла в 12:30 на подъеме на путепровод. Столкнулись пять авто, одно загорелось впоследствии, другое перевернулось. Затруднено движение по всем четырем полосам», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Уточняются причины аварии и состояние пострадавших.

Обновлено в 14:12: По данным СМИ, в результате аварии пострадали шесть человек.

Одна иномарка загорелась, другая перевернулась ЧС Тюмень