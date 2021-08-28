28 августа 2021
27 августа 2021

На мосту в Тюмени столкнулись пять машин. Одно авто загорелось. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, чп, дтп, полиция, авария, место дтп
На месте ДТП в Тюмени работают пожарные, спасатели и медики Фото:

На мосту «Стрела» в Тюмени произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, столкнулись ГАЗель и четыре иномарки, одна из которых загорелась.

«Несколько парней на асфальте лежат. Живые, шевелятся. Там прям каша. Трое лежат, все живы. В машине тоже может кто-то есть еще», — рассказал очевидец крупной аварии в паблике «ЧС. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В тюменском отделении ГИБДД журналисту URA.RU уточнили, что ДТП произошло около 12:30. «Авария произошла в 12:30 на подъеме на путепровод. Столкнулись пять авто, одно загорелось впоследствии, другое перевернулось. Затруднено движение по всем четырем полосам», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Уточняются причины аварии и состояние пострадавших.

Обновлено в 14:12: По данным СМИ, в результате аварии пострадали шесть человек.

Одна иномарка загорелась, другая перевернулась

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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