Мотоциклист с переломами пять дней ждал госпитализации в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Мотоциклиста, пострадавшего в ДТП с «мясным бароном», госпитализировали из Катайской районной больницы в Курган. Это произошло после публикации URA.RU, в которой родственница мотоциклиста пожаловалась на неоказание медпомощи в ЦРБ и странное поведение врачей.

«Сразу после публикации статьи хирург ЦРБ осмотрел брата. Его просили подписать документы об отказе от госпитализации в Курган, но он не подписал. В пятницу, 27 августа вечером его на скорой увезли в курганскую травматологию. Отправили одного, без сопровождения врача. За автомобилем скорой поехал друг. Курганский хирург очень матерился, увидев „работу“ катайских врачей, которые зашили рваные раны с грязью. Пять дней брат пролежал в ЦРБ с переломами после аварии, хотя на кровати у него было написано только „ушиб грудной клетки, рваные раны“. Будем ждать результата прокурорской проверки», — рассказала родственница мотоциклиста Алексея Павлова.

Женщина уверена, что на врачей ЦРБ мог повлиять виновник аварии — владелец мясного магазина и убойного цеха, которого местные жители называют «мясным бароном». По ее словам, бизнесмен предлагал Алексею подписать документ о том, что у пострадавшего нет претензий к нему. Собеседница считает, что предприниматель хочет избежать наказания.

Ранее URA.RU писало, что в Катайске «мясной барон» попал в ДТП. 22 августа автомобиль «Лада Ларгус», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Cobra CrossFair. Родственники мотоциклиста рассказали о предвзятом отношении врачей ЦРБ и попытках бизнесмена заставить пострадавшего подписать сомнительные документы. Родственники пострадавшего обратились в прокуратуру. У обоих водителей не была застрахована автогражданская ответственность, мотоциклист не имел водительских прав, передвигался на незарегистрированном ТС.