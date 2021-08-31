В Кургане стало больше старородящих женщин

В Курганской области стало больше беременных женщин старше 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области увеличилось число беременных женщин в возрасте от 40 лет и старше. Об этом сообщила главврач перинатального центра Татьяна Осина на совещании у губернатора региона.

«Растет число будущих мам в возрасте от 40 лет и старше. Этому способствует работа специалистов перинатального центра: они обследуют и ставят на учет пары, которые долгое время не могут зачать ребенка. В 2020 году такая работа позволила выявить 250 бесплодных пар, в 2021-м — около 170», — цитирует Татьяну Осину пресс-служба областного правительства.

По данным главврача перинатального центра, в 60% случаев после лечения беременность наступает естественным путем. Остальные пары направляются на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Ежегодно в области выдают до 600 направлений на ЭКО. В прошлом году процедуру провели 589 супружеским парам, в результате на свет появились 207 малышей.

Также в регионе, по данным за семь месяцев этого года, на 13% снизилось количество абортов. В этот период 19,3% беременных, решивших сделать аборт, специалистам удалось отговорить от этого шага. Всего в регионе за 7 месяцев приняли около 4200 родов. В общей доле беременных женщин увеличилось число будущих мам в возрасте до 25 лет с 20,8% до 22,7%.