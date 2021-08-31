Губернатор Вадим Шумков 1 сентября принял участие в открытие колледжа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в открытии IT-колледжа. Данная информация была размещена 1 сентября на сайте областного правительства.

«С Днем знаний учащихся и преподавателей IT-колледжа пришел поздравить губернатор Курганской области Вадим Шумков. В формате „открытого диалога“ он пообщался со студентами и работодателями», — рассказали в пресс-службе.

Новое учебное заведение создали на базе Курганского технологического колледжа им. Героя СССР Н. Анфиногенова. Шумков отметил, что в колледже будут учиться более 1000 человек, а благодаря IT-инкубатору, который есть в нем, студенты смогут, например, создать IT-компанию.

Студенты IT-колледжа, в том числе, будут учиться по направлениям: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое и системное администрирование», «Машинное обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий». Представители областного департамента информационных технологий и цифрового развития в своей группе соцсети «ВКонтакте» отметили, что данный проект поможет подготовить кадры для развития нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее данное учебное заведение посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также он проверил территорию IT-института, который развивают на базе Курганского государственного университета.

Здание IT-колледжа Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Губернатор Вадим Шумков пообщался со студентами колледжа Фото: пресс-служба правительства Курганской области