Дзюба рассказал, чем он лучше Роналду

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что считает себя более командным игроком, чем Криштиану Роналду. Об этом он рассказал в интервью репортеру после матча с «Краснодаром».
Дзюба пояснил, что в поединке много времени проводил в обороне, в отличие от Роналду, который, по его словам, действует иначе. «Роналду великий, но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок», — отметил нападающий, передает telegram-канал «Спортс».
Ранее Дзюба заявлял, что после спортивной карьеры планирует работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике.
