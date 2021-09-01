В Тюмени резко поменяется погода

3 сентября воздух прогреется до 29 градусов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ближайшую пятницу в Тюмень вернется жаркая погода. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра. Температура воздуха прогреется до 29 градусов.

«3 сентября в Тюмени температура воздуха составит 29 градусов, ночью — 16 градусов. В субботу 4 сентября воздух прогреется до 27 градусов, ночью около 16 градусов. Облачно, без осадков», — рассказали в Гидрометеоцентре.

Последний раз жара стояла в Тюмени в двадцатых числах августа. Тогда областной центр накрыл густой смог из-за пожара на торфяниках, жителям было рекомендовано не выходить из дома.