01 сентября 2021
31 августа 2021

В Тюмени резко поменяется погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители города купаются в фонтане на площади 400 летия. Тюмень, лето, жара, дети, купание в фонтане
3 сентября воздух прогреется до 29 градусов Фото:

В ближайшую пятницу в Тюмень вернется жаркая погода. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра. Температура воздуха прогреется до 29 градусов.

«3 сентября в Тюмени температура воздуха составит 29 градусов, ночью — 16 градусов. В субботу 4 сентября воздух прогреется до 27 градусов, ночью около 16 градусов. Облачно, без осадков», — рассказали в Гидрометеоцентре.

Последний раз жара стояла в Тюмени в двадцатых числах августа. Тогда областной центр накрыл густой смог из-за пожара на торфяниках, жителям было рекомендовано не выходить из дома.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...