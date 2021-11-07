В тюменском СК задержанный покончил с собой, закрывшись в туалете

Жителя Ишима доставили в отдел межрайонного следственного отдела СК по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мужчина, задержанный по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покончил с собой в здании Ишимского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области, отпросившись в туалет. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что житель Ишима перерезал себе горло.

«На прошлой неделе два сыщика из местной привезли подозреваемого по ч.4 ст. 111 УК в здание Ишимского межрайонного Следственного комитета. Там мужчина отпросился в туалет, где перерезал себе горло», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального СК по Тюменской области не стали отрицать факт произошедшего. «По данному факту аппаратом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — коротко пояснили там URA.RU.