В Кургане арестовали недавно освобожденного педофила

Курганца снова заподозрили в педофилии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемого в педофилии, задержанного на днях в Кургане, суд арестовал. Мужчина в январе был освобожден из колонии, где отбывал наказание за аналогичные преступления. О мере пресечения URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского городского суда.

«В отношении жителя Кургана суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Он устанавливается со дня задержания, то есть до 8 января 2022 года», — отметили в суде.

Ранее жителя Кургана, который ранее уже был судим за педофилию, снова задержали. Мужчина подозревается в совершении преступлении в отношении малолетних детей. Задержанный ранее был осужден за 31 преступление в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Из колонии общего режима он вышел в январе 2021 года. В отношении курганца был установлен надзор. В течение 8 лет после выхода из колонии он должен являться на отметку в органы внутренних дел. Кроме того, ему запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00.