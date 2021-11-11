11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Кургане арестовали недавно освобожденного педофила

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Курганца снова заподозрили в педофилии Фото:

Подозреваемого в педофилии, задержанного на днях в Кургане, суд арестовал. Мужчина в январе был освобожден из колонии, где отбывал наказание за аналогичные преступления. О мере пресечения URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского городского суда.

«В отношении жителя Кургана суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Он устанавливается со дня задержания, то есть до 8 января 2022 года», — отметили в суде.

Ранее жителя Кургана, который ранее уже был судим за педофилию, снова задержали. Мужчина подозревается в совершении преступлении в отношении малолетних детей. Задержанный ранее был осужден за 31 преступление в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Из колонии общего режима он вышел в январе 2021 года. В отношении курганца был установлен надзор. В течение 8 лет после выхода из колонии он должен являться на отметку в органы внутренних дел. Кроме того, ему запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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