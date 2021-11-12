Экс-директор уранового завода встретит Новый год в СИЗО Кургана

Экс-директора «Далура» Николая Попонина заподозрили в коррупции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору АО «Далур» (занимается добычей урана в Курганской области) Николаю Попонину. Он был задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений. О мере пресечения URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского городского суда.

«Избрать меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца до 11 января 2022 года», — озвучили решение судьи. Попонина подозревают в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере, и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, бывший гендиректор оплатил компании работы, которые не были фактически завершены. Ущерб госпредприятию составил восемь млн рублей. Следователи регионального СУ СК совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области провели обыски дома у Попонина. Изъяты крупные суммы денег, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В АО «Атомредметзолото», в подчинении которого находится «Далур», отметили, что оперативные материалы собраны при содействии службы безопасности головной компании. Попонин при этом добровольно возместил ущерб и на сегодня АО «Атомредметзолото» не имеет к нему материальных претензий.