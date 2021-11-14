Подросток оказался единственным аттестованным в детдоме учеником Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подросток, издевавшийся над двухгодовалым мальчиком на видео, у воспитателей Кипельского детского дома был на хорошем счету. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из педагогов детдома.

«Этот мальчик на хорошем счету. Никто не учится, а у этого парня хорошая успеваемость. Он единственный аттестованный за первую четверть парень. Он среди ребят как лидер. Педагоги ему пожалуются, что кто-то из ребят не ходит на уроки, или был случай — дверь сломали у нас, так через него разобрались, он привел провинившихся», — рассказал педагог корреспонденту URA.RU. По словам педагога, для учителей видео с издевательствами со стороны подростка стало неожиданностью.

Ранее URA.RU писало, что старшие воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали 2-летнего малыша, который попал в детдом из Дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял дело на личный контроль. Единственный специализированный Дом ребенка в Кургане переоборудовали под ковидный госпиталь в октябре. Часть детей перевели в Кипельский детский дом, который не раз попадал под проверки прокуратуры из-за беспорядков. Бывшие воспитатели малышей потрясены побоями в детдоме, и опасаются за судьбу детей-инвалидов, переведенных из Дома ребенка в Красный крест.