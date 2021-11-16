Курганский ПФР хотел отобрать деньги у медика на пенсии

Курганская пенсионерка не будет возвращать деньги, излишне выплаченные ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд в Курганской области хотел отсудить у сотрудницы Далматовской больницы излишне выплаченную пенсию по старости в размере 8,5 тысячи рублей. Однако суд в удовлетворении иска отказал. Об этом говорится в решении арбитражного суда Курганской области.

«Согласно протоколу, медику за период с 01.10.2018 по 31.01.2019 были излишне выплачены суммы индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в общей сумме 8 437 руб. 64 коп. Полагая, что указанная сумма является убытками, подлежащими возмещению ответчиком, управление [ПФР] обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением», — сказано в документах суда.

В ходе заседания выяснилось, что больница за октябрь 2018 года передала в ПФР сведения о застрахованных лицах, где медик не была указана. Данные по пенсионерке попали в другой документ, отправленный позже. Однако отделение фонда посчитало, что пенсионерка перестала работать, и провело индексацию пенсии, повысив выплаты на 4,2 тысячи рублей в месяц. Затем оказалось, что медик все же трудоустроена в медучреждении.

«Управление не предприняло никаких мер для уточнения полученных сведений о трудоустройстве пенсионера в октябре 2018 года, а кроме того, в январе 2019 года произвело выплаты, с учетом того, что уже с 10.12.2018 знало об отсутствии оснований для их производства. При таких обстоятельствах суд не усматривает причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным вредом в виде излишне выплаченных управлением сумм индексаций размера пенсий», — говорится в решении суда. В удовлетворении исковых требований ПФР было отказано.

URA.RU ранее писало, что сотрудница Курганской областной больницы через суд доказала свое право на получение досрочной пенсии. Пенсионный фонд в Кургане не засчитал врачу-эндоскописту в льготный стаж время обучения.